Detienen en Coronango a pareja en posesión de vehiculo con reporte de robo

Desde Puebla

Una fuerte movilización de la policía de Coronango en persecución que inició en la Av. México- Puebla y terminó en la autopista Mexico -Puebla, a la altura del puente San Isidro.

Luego de que mediante cámaras de seguridad se detectó un vehículo Tsuru negro con reporte de robo, donde iban dos personas, una del sexo femenino y un masculino, a los que se marcó el alto y no se detuvieron

Por lo anterior, se implementó un fuerte operativo le dieron alcance y provocó la detención de los dos presuntos responsables de robo de vehículo.

Cabe señalar que, al inspeccionar la unidad, se comenta que uno de los dos tripulantes llevaba entre sus ropas algún tipo de sustancia prohibida, que será puesta a disposición del ministerio público.