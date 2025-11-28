Francisco Romero Serrano vuelve a buscar la Auditoría Superior del Estado

Afirma que fue víctima de persecución política

Jorge Barrientos

Francisco Romero Serrano, extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y quien estuvo encarcelado durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, se registró este jueves ante el Congreso del Estado como aspirante —por tercera ocasión— para volver a encabezar el órgano fiscalizador.

Al acudir a entregar su documentación, Romero Serrano afirmó que pese a su detención, nunca enfrentó un proceso judicial formal y que su caso fue resuelto mediante sobreseimiento, por lo que mantiene vigentes sus derechos políticos para competir nuevamente por el cargo.

“Estuve detenido, pero nunca fui a juicio. Todo se resolvió por la vía de sobreseimiento y afortunadamente estoy en libertad, con mis derechos políticos intactos”, declaró ante medios de comunicación.

El exauditor insistió en que su salida de la ASE fue producto de una persecución política orquestada desde el Ejecutivo estatal durante el barbosismo.

Recordó que el 1 de abril de 2022, el Pleno del Congreso del Estado aprobó su remoción definitiva como Auditor Superior, argumentando presuntas violaciones a los principios de legalidad, imparcialidad, funcionalidad y honradez, así como un “mal desempeño” en la fiscalización.

Romero Serrano reiteró que dichas acusaciones carecieron de sustento y formaron parte de una estrategia política para apartarlo del cargo.

Ahora, busca nuevamente que el Congreso evalúe su perfil y lo considere para la ASE en el nuevo periodo.

El legislativo analizará los registros y avanzará en el proceso para designar a quien ocupará la titularidad del organismo responsable de la fiscalización de los recursos públicos en Puebla.