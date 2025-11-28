Entregan reconocimientos a elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc

Desde Puebla
Hoy, en Casa Colorada, realizaron la entrega de constancias, méritos y estímulos a las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Amozoc.
El presidente Severiano de la Rosa reconoció a quienes concluyeron satisfactoriamente su Formación Inicial Equivalente y también a quienes han demostrado un desempeño destacado en el cumplimiento de su deber.
Asimismo, se entregaron estímulos económico a la oficial que participó en el Torneo Internacional de Box Sureste Oaxaca, donde obtuvo la medalla de bronce, representando con orgullo a Amozoc.
Durante la ceremonia el alcalde compartió algo que siempre ha creído: el reconocimiento más grande que pueden tener es el de la gente.
Es por eso que siguen fortaleciendo a la corporación, valorando el esfuerzo diario de quienes trabajan por la seguridad de las familias amozoquenses.
Por último Severiano también reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc y de la regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil por su compromiso firme con el municipio.
