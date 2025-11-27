Video: Sheinbaum estará en Puebla el 10 de diciembre para inaugurar el IMSS San Alejandro

María Huerta

El próximo 10 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Puebla para inaugurar de manera oficial el nuevo hospital IMSS San Alejandro.

“Vamos a hacer ahí la asamblea del IMSS, que se hace cada año y vamos a aprovechar para la inauguración formal, aunque en realidad ya una parte importante está operando”, anunció en su mañanera.

En octubre, las puertas del hospital San Alejandro se abrieron de nueva cuenta para los derechohabientes tras ocho años de cerrar por el sismo de 2017.