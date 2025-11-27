Salud Slider Principal

En Tehuacán encontraron sin vida a septuagenaria en su casa 

By Redaccion2 / 27 noviembre, 2025

Desde Puebla

Fuerte movilización policial en Tehuacán luego del reporte de una mujer de 74 años sin vida en su domicilio.

Últimos reportes apuntan que la occisa habría sufrido una caída desde su propia altura, se golpeó e la cabeza, en el sitio se observó líquido hemático esparcido.

