En Tehuacán encontraron sin vida a septuagenaria en su casa 

Desde Puebla
Fuerte movilización policial en Tehuacán luego del reporte de una mujer de 74 años sin vida en su domicilio.
Últimos reportes apuntan que la occisa habría sufrido una caída desde su propia altura, se golpeó e la cabeza, en el sitio se observó líquido hemático esparcido.
