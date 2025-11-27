Video: Armenta se traslada a Jopala tras desbordamiento de un arroyo

Erika Méndez
El gobernadorAlejandro Armenta Mier se trasladó la mañana de este jueves a Jopala, tras desbordamiento del arroyo que pasa por la calle 5 de Mayo en la localidad de Chicontla.
A través de un video, el mandatario informó que ingresó el agua a 10 viviendas y decidió acudir, para brindar atención a damnificados.
El ayuntamiento de Jopala aseguró que el desbordamiento no representa un peligro para la población, pidió a los ciudadanos mantener la calma.
Por otra parte, Alejandro Armenta dijo que, después de Jopala, viajará a la Ciudad de México, para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum a un evento en el AIFA.
