Video: Armenta se traslada a Jopala tras desbordamiento de un arroyo

Erika Méndez

El gobernadorAlejandro Armenta Mier se trasladó la mañana de este jueves a Jopala, tras desbordamiento del arroyo que pasa por la calle 5 de Mayo en la localidad de Chicontla.

A través de un video, el mandatario informó que ingresó el agua a 10 viviendas y decidió acudir, para brindar atención a damnificados.

El ayuntamiento de Jopala aseguró que el desbordamiento no representa un peligro para la población, pidió a los ciudadanos mantener la calma.

Por otra parte, Alejandro Armenta dijo que, después de Jopala, viajará a la Ciudad de México, para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum a un evento en el AIFA.