Video: Nueva alerta en la Sierra Norte tras desbordarse río en Jopala

Abelardo Domínguez
Se reporta el desbordamiento del río en Chicontla, Jopala, tras fuertes lluvias esta noche.
No hay luz ni telefonía en la zona.
La lluvia continúa, aumenta el riesgo para las familias.
Se pide extremar precauciones y mantenerse atentos a la información oficial.
Solidaridad con las comunidades afectadas: Cualquier apoyo será vital en las próximas horas
