Buscan a Jeshua, desaparecido en Cuautitlán Izcalli, empresas retienen videos

“Mi hijo iba en camino a su casa, jamás se hubiera ido sin avisarme. Era una ruta conocida para él. Mi niño no se fue, a mi niño se lo llevaron. No busco culpables, solo quiero que vuelva a casa, que vuelva con sus hermanos, el 27 de diciembre es su cumpleaños, nada más que me lo devuelvan, necesito festejarle su cumpleaños”, fueron las palabras de Karla Rendón, mamá de Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años de edad, desaparecido en Cuautitlán Izcalli.

La noche del pasado 13 de noviembre, Jeshua salió de la casa de un amigo en la colonia Jardines de la Hacienda, por la hora ya no alcanzó transporte y tuvo que caminar, se dirigía hacia su casa en la colonia Arcos del Alba en el municipio de Cuautitlán Izcalli, pero desapareció mientras caminaba a un lado de la autopista México-Querétaro, así indicó su mamá Karla Rendón.

Han pasado 14 días y no hay indicios que lleven al paradero de Jeshua e incluso, su familia se ha enfrentado a varias complicaciones, en una primera instancia en el área de búsqueda de personas desaparecidas, la cual no trabaja durante los fines de semana y menos durante fines de semana largos, por ello, pese a que levantó la denuncia el viernes, entre vuelta y vuelta de una sede a otra, salió de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hasta las 5:00 de la mañana del sábado 15 de noviembre con la ficha de búsqueda.

En entrevista, Karla indicó que, a la fecha, por su cuenta ha realizado labores de búsqueda, ha recorrido y rastreado terrenos, carreteras, en hospitales, la Cruz Roja, pero todo ha sido en vano, no ha encontrado ningún indicio que lleve al paradero de su hijo mayor.

Reconoció que los vecinos de la zona en la que desapareció su hijo ya proporcionaron los videos de vigilancia e incluso con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la entidad ya tienen las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del C4, en ellos se observa al joven pasar por el lugar, pero no alcanzan a ver todo el trayecto.

Por lo que, para continuar con la investigación, refirió que en el trayecto hay empresas privadas que poseen cámaras de seguridad en el exterior, a quienes le solicitaron las grabaciones, pero solo una ha accedido y las otras se niegan a compartir los videos, pese a que pueden ser la diferencia para saber qué ocurrió con el joven de 18 años de edad.

“Nuestra petición es que esas empresas puedan entregar los videos de esas cámaras para definir qué pasó en ese trayecto. Mi hijo estaba a minutos de llegar a casa, pero se pierde en ese tramo. Hemos hecho rastreos en esa zona, hemos pegado lonas, hemos repartido volantes, pero seguimos sin saber qué es lo que pasó, es lo que nos hace falta para establecer una línea de investigación. Las empresas nos ponen trabas”, dijo.

Con la voz entrecortada, Karla relató que Jeshua es un chico alegre, trabajador, muy cercano a sus hermanos, a su familia, le gusta leer, escuchar música, ama el freestyle, no tiene vicios y nunca se ha metido en problemas por lo que pide a la ciudadanía, en especial a las empresas que están a un costado de la Autopista México-Querétaro, por donde pasó su hijo a qué proporcionen los videos, ya que aseguró que esa puede ser la diferencia para dar con su paradero.