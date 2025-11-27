Encabeza Pepe Chedraui acciones del Programa Presupuesto Participativo

– _El alcalde recorrió las aulas de la Escuela Secundaria Gustavo Díaz Ordaz para entregar de manera física el mobiliario que beneficiará directamente a la comunidad estudiantil_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 27 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de impulsar una distribución equitativa de acciones y mejorar la eficiencia del gasto público en la capital poblana, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, encabezó la entrega y acciones del Programa Presupuesto Participativo en la Escuela Secundaria Gustavo Díaz Ordaz, Federal 10.

En este punto, el alcalde realizó la entrega de mobiliario escolar e instrumentos musicales.

En su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, destacó el enfoque de corresponsabilidad que caracteriza a este mecanismo y la importancia de que la ciudadanía se sume a la toma de decisiones para el ejercicio del presupuesto. De esta forma se entregaron pupitres, escritorios, sillas secretariales, así como instrumentos musicales como saxofón, flautas transversales, clarinetes, multitenores, bombo de marcha, xilófonos, trompetas y trombones.

“Vamos a seguir trabajando para que todos estos presupuestos participativos los decidan ustedes: dónde, cuándo y en qué se invierte. Aquí no se decide unilateralmente; se toma en cuenta a la gente y a quienes serán beneficiados. Ustedes dicen cómo, ustedes dicen cuándo y ustedes dicen en qué. Seguimos trabajando para hacer realidad estas grandes asambleas que iniciaron con 30, luego fueron 38 y hoy se han convertido en 117 comités ciudadanos”, dijo.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Gómez Tepoz, reconoció al alcalde por las acciones emprendidas para dar una mejor calidad educativa a las y los niños de la capital. “La participación de todas y de todos es importante, aquí con el presupuesto participativo hicimos cohesión social”, agregó.

En su mensaje Ángel Soto Limón, presidente auxiliar San Jerónimo Caleras, celebró la colaboración y compromiso del alcalde con la educación y la niñez y juventud poblana. Finalmente, María Mónica Fuentes, directora de la escuela primaria “Vicente Guerrero”, reconoció la respuesta del Gobierno de la Ciudad a favor de las y los estudiantes, así como para generar las condiciones para que las escuelas estén equipadas.