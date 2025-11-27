Venki Ramakrishnan, Premio Nobel de Química 2009, en la BUAP

Presentará su libro ¿Por qué morimos?, en el auditorio del CCU

Desde Puebla

En las últimas décadas, cada vez más la ciencia se acerca al conocimiento sobre los fundamentos del envejecimiento. Para compartir con los universitarios estas reflexiones, Venki Ramakrishnan, Premio Nobel de Química 2009, estará en la BUAP este 3 de diciembre para presentar su libro ¿Por qué morimos? La cita es a las 15:00 horas, en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

El director del Laboratorio de Biología Molecular del MRC, en Cambridge, Inglaterra, ha señalado que en los últimos 40 o 50 años, gracias a los avances en Biología, “estamos comprendiendo realmente las bases del envejecimiento y la muerte. Y eso sienta las bases para poder hacer algo al respecto”.

Doctor en Física, el científico de origen indio ha desarrollado una brillante carrera en Biología estructural, que incluye cargos en la Universidad de Utah y en el Laboratorio Nacional de Brookhaven. De 2015 a 2020 fue presidente de la Royal Society; miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y en 2007 recibió el Premio Louis-Jeantet de Medicina.

El Premio Nobel de Química 2009 compartió este galardón con Thomas A. Steitz y Ada Yonath, por el estudio del ribosoma, una estructura que se encuentra dentro de la célula y que participa en la elaboración de proteínas. “Los ribosomas, básicamente, ayudan a que los aminoácidos se junten para formar proteínas”.

Entre otros libros, Venki Ramakrishnan es autor de La máquina genética: la carrera por descifrar los secretos del ribosoma y Por qué morimos: la nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad.