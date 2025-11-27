“Autodefensas” causan pánico en Tecamachalco tras búsqueda de vehículo robado

Desde Puebla
La tranquilidad de Tecamachalco se vio interrumpida por la alarma de vecinos, luego de que en grupos de WhatsApp comenzaron a circular mensajes sobre personas armadas en vehículos sospechosos.
La preocupación creció cuando se reportaron movimientos inusuales en la junta auxiliar San Mateo Tlaixpan.
Los rumores se esparcieron rápidamente, con un ambiente de incertidumbre en la región.
You may also like
-
Confirma FGE detención de “El Tato”, presunto responsable del ataque al bar Lacoss
-
FGE admite fallas tras negar atención a una familia indígena agraviada por presunta violación sexual a una niña
-
Idamis Pastor designa a nuevos encargados de despacho en la Fiscalía del Estado
-
Negligencia y discriminación en Huauchinango: Familia indígena denuncia obstáculos para acceder a la justicia tras violación
-
Capturan al presunto responsable de matanza en antro La Coss