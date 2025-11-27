“Autodefensas” causan pánico en Tecamachalco tras búsqueda de vehículo robado

Desde Puebla

La tranquilidad de Tecamachalco se vio interrumpida por la alarma de vecinos, luego de que en grupos de WhatsApp comenzaron a circular mensajes sobre personas armadas en vehículos sospechosos.

La preocupación creció cuando se reportaron movimientos inusuales en la junta auxiliar San Mateo Tlaixpan.

Los rumores se esparcieron rápidamente, con un ambiente de incertidumbre en la región.