Se queman dos unidades en Huauchinango

Desde Puebla
Sofocaron bomberos de Huauchinango el incendio de un vehículo en la Colonia Jazmines.
Segunda unidad también sufrió daños.
El fuego fue controlado, evitaron una propagación mayor, el segundo vehículo presentó alrededor de 10% de afectación.
