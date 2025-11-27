Entidad Slider Principal

Se queman dos unidades en Huauchinango

By Redaccion2 / 27 noviembre, 2025

Desde Puebla

Sofocaron bomberos de Huauchinango el incendio de un vehículo en la Colonia Jazmines.

Segunda unidad también sufrió daños.

El fuego fue controlado, evitaron una propagación mayor, el segundo vehículo presentó alrededor de 10% de afectación.

You may also like

Categorías