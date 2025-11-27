Alejandro Gertz Manero renuncia como Fiscal General de la República

EXCELSIOR

Un mensajero enviado desde la FGR entregó la carta de renuncia de Gertz Manero en las oficinas del Senado.

n la sesión de la Cámara de Senadores, iniciada al mediodía de este jueves 27 de noviembre, se conoció después de un receso de cuatro horas la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Adán Augusto López, trató lo relativo a la renuncia de Gertz Manero, con los demás coordinadores parlamentarios.

Un mensajero enviado desde la Fiscalía General de la República entregó la carta de renuncia de Gertz Manero en las oficinas del Senado, en la que se explicaron los motivos de su renuncia.

Alrededor de del mediodía de este jueves, el Senado inició la sesión para tratar la renuncia del fiscal de la República y posteriormente, se decretó un receso.De esta manera, la Cámara de Senadores inició el procedimiento que marca la Constitución en el artículo 102 para la designación del cargo en cuestión.

Senado aprueba renuncia de Gertz Manero

Tras retomar la sesión, el Senado aprobó la renuncia de Gertz Manero con 74 votos a favor y 22 en contra, al considerar que el fiscal podía dejar su cargo tras considerar sus motivos como causa grave.

Posteriormente, emitió la convocatoria para las personas interesadas en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Esta convocatoria estará en la web del Senado y el Diario Oficial de la Federación mañana viernes.

¿Quién sustituirá a Gertz Manero?

De acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República en su artículo 21, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, es quien sustituye al fiscal general de la República en su ausencia, en este caso se trata de Cristina Reséndiz.

Alejandro Gertz Manero con 86 años de edad, fue el primer fiscal general autónomo en México, cuando asumió el cargo el 18 de enero de 2019 y debería concluir su cargo en 2028.

¿Cuál es el proceso para elegir a nuevo fiscal?

De esta manera, la Presidencia de la República podrá enviar en los próximos días una terna de candidatos al Senado, con base en una propuesta de diez nombres hecha por esta cámara legislativa.

Cumplido este proceso, la Cámara de Senadores elegirá por mayoría calificada de dos tercios de los votos del Pleno al nuevo titular de la FGR en una próxima sesión.

Gertz Manero asumió la titularidad de la FGR el 18 de enero de 2019, en el mandato del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo invitó a formar parte del proyecto de la Cuarta Transformación.

¿Por qué renunció Gertz Manero a la FGR?

Alejandro Gertz Manero habría presentado su renuncia como fiscal de la República debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como embajador ante “un país amigo”, lo que se está tramitando en este momento, de acuerdo con la carte enviada por el funcionario al Senado y difundida en redes sociales.

Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”, se lee en el documento.

En su carta, Gertz Manero pidió a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informal al pleno de la Cámara su decisión para que comience el proceso de ratificación de su nombramiento como embajador,

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano”, indicó.