Ex presidente de Perú, Pedro Castillo, es condenado a 11 años de cárcel por rebelión y conspiración

Lima. El Poder Judicial de Perú condenó este viernes a 11 años, 5 meses y 15 días al ex presidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), en un juicio por rebelión y conspiración, debido a que el 7 de diciembre de 2022 intentó, sin éxito, disolver el Congreso y asumir amplios poderes.
“La fiscalía requirió la pena de 11 años, 5 meses y 15 días. El tribunal considera que dicha pena es legal y proporcional, y es la que debe imponerse (a Castillo)”, informó la magistrada Norma Carbajal, miembro de la Sala Suprema de Justicia, durante la diligencia de lectura de la sentencia.
La condena a Castillo se produce un día después de que el también ex mandatario Martín Vizcarra fue enviado a prisión por aceptar sobornos cuando era gobernador, siendo el segundo ex mandatario peruano en ser condenado por segundo día consecutivo, algo inédito en la historia peruana.
