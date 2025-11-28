El cómputo cuántico transforma el E-commerce y la logística

El nuevo mapa cuántico del comercio global ofrece la posibilidad de transformar cadenas de suministro

Por el Mtro. Alejandro Solís Tenorio, Director de Posgrados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la UAG.

Cada paquete que llega a tu puerta encierra una red invisible de decisiones logísticas: rutas, horarios, clima y energía. Optimizar todo eso exige resolver millones de cálculos simultáneos, un reto que el cómputo clásico apenas logra sostener.

El cómputo cuántico llega para reescribir las reglas del e-commerce, prometiendo entregas más rápidas, sostenibles y eficientes.

Desarrollo

Gigantes del comercio electrónico como Amazon, Alibaba y DHL ya exploran cómo los algoritmos cuánticos pueden optimizar rutas de entrega, reducir consumo energético y anticipar picos de demanda.

Estudios recientes muestran que los modelos híbridos IA-cuánticos logran mejorar la eficiencia logística hasta en un 30 %, al combinar aprendizaje automático con el poder de la superposición cuántica.

Además, la convergencia con la inteligencia artificial no solo optimiza costos, sino también reduce emisiones de carbono, ayudando a cumplir con los objetivos de sostenibilidad global. No obstante, los desafíos son reales: el costo de hardware cuántico, la escasez de talento especializado y la falta de estándares internacionales ralentizan la adopción

Transformar la cadena de suministro

El comercio electrónico está ante una disyuntiva: esperar a que la tecnología madure o invertir para liderar el cambio.

El cómputo cuántico ofrece la posibilidad de transformar cadenas de suministro globales en redes inteligentes, resilientes y ecológicas.

Quien lo adopte primero no solo entregará más rápido: entregará el futuro.