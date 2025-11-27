BUAP y Alimentación para el Bienestar unen esfuerzo a favor de la seguridad alimentaria

Establecen convenio de colaboración para intercambio de experiencias, realización de servicio social y prácticas profesionales, y desarrollo de proyectos afines

Desde Puebla

Tras la firma de un convenio de colaboración entre la BUAP y Alimentación para el Bienestar del Gobierno de México, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó la vocación de servicio de la institución y su capacidad de vinculación para fortalecer la seguridad alimentaria, a través del intercambio de experiencias, realización de servicio social y prácticas profesionales por parte de los estudiantes, y el desarrollo de proyectos afines.

“Este tipo de alianzas son las que necesitamos para que nuestros investigadores tengan una aplicación rápida en el sector agrícola, así como en proyectos y programas que fortalezcan la labor alimenticia. Queremos contribuir a este fin: poner a disposición de la sociedad productos agrícolas que mejoren su calidad de vida, mediante prácticas alimentarias responsables, a la par de cuidar el ambiente”, aseguró la Rectora.

María Luisa Albores González, directora de Alimentación para el Bienestar del Gobierno de México, destacó que esta colaboración busca sumar esfuerzos en la transformación de productos agroindustriales y realizar investigación en la producción de alimentos. “Este convenio nació a raíz de un taller que realizamos, al que acudieron investigadores de la BUAP y compartieron sus proyectos en el desarrollo de alimentos con alto valor nutricional, los cuales podrían ofrecerse a la población”. En este sentido, ejemplificó la actual compra de café a productores de la Sierra Nororiental de Puebla, para transformarlo en café soluble, comentó.

Al detallar el convenio, Miriam Olga Ponce Gómez, abogada General de la BUAP, refirió que ambas instancias unen esfuerzos para fortalecer la formación de profesionales comprometidos, impulsar la investigación aplicada y contribuir de manera directa al bienestar social.

“Ambas organizaciones desde sus propias trincheras comparten un interés genuino en la construcción de entornos más saludables y sostenibles. Estudiantes e investigadores de la institución podrán integrarse a actividades de servicio social, prácticas profesionales y en proyectos científicos y servicios tecnológicos dentro de las instalaciones de Alimentación para el Bienestar. La convivencia en entornos reales de trabajo no sólo amplía las capacidades técnicas de quienes participan, sino también moldea su sensibilidad social y su compromiso sobre el impacto de la ciencia en la vida cotidiana”, expuso.

Agregó que Alimentación para el Bienestar abre sus puertas como laboratorio vivo de aprendizaje, investigación e innovación. “Su quehacer cotidiano, nutrición, salud comunitaria y proyectos de bienestar ofrecen un terreno fértil para los universitarios, donde conviertan sus conocimientos en acciones concretas, evalúen soluciones, propuestas y formen parte de iniciativas que transformen vidas”.

A la firma de este convenio asistió David Eduardo Pinto Avendaño, director de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP; Alina Zárate Requena, directora de Asuntos Jurídicos de Alimentación para el Bienestar del Gobierno de México, y Fernando Silva Alatriste, gerente Regional de Alimentación para el Bienestar en Puebla.