Realizan jornada de esterilización para promover el bienestar animal en Amozoc 

Amozoc de Mota, Puebla a 27 de noviembre de 2025.– Esta mañana, la dirección de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 llevó a cabo una jornada de atención gratuita dirigida a las y los vecinos del municipio, con el objetivo de fortalecer el cuidado responsable de mascotas.

Al inicio de esta jornada acudió el Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero, quien saludó de manera directa a las y los vecinos y reafirmó su compromiso con el bienestar animal y con las acciones enfocadas en la salud pública.

Durante la actividad se realizaron 70 esterilizaciones a perros y gatos, como parte de las estrategias municipales para prevenir la reproducción no controlada y mejorar las condiciones de vida de los animales de compañía.