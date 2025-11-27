Este año, Puebla capital logrará 13 mil mdp de derrama económica por turismo: Jaime Oropeza

María Tenahua

El secretario de Economía y Turismo de la ciudad de Puebla, Jaime Oropeza Casas, señaló que esperan cerrar el año con 13 mil millones de pesos de derrama económica y con más de tres millones de visitantes.

En entrevista, destacó que desde el comienzo de la administración han implementado estrategias de promoción, para que los turistas elijan a la ciudad y los resultados han sido satisfactorios.

Refirió que las temporadas vacacionales han sido fuertes para el municipio, pero principalmente en m servicios, turismo y gastronomía, debido a que este año se logrará una cifra histórica en cuanto a visitantes, pues solo para la temporada decembrina confió en que lleguen más de 300 mil visitantes.