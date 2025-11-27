¡Históricas! Por primera vez, México lidera el ranking mundial femenil de Flag Football

ARISTEGUI NOTICIAS

La Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF) publicó su ranking mundial 2025 y la Selección Mexicana Femenil de Flag Football hizo historia al colocarse por primera vez como la número uno del mundo, desplazando a Estados Unidos de la cima.

El representativo mexicano alcanzó 1,948.50 puntos, superando a la escuadra estadounidense (1,925.00 pts) tras coronarse en The World Games, disputados en agosto en Chengdú, China, y en el IFAF Américas Flag 2025, un mes después.

Este ascenso se da en un contexto en el cual 42 países figuran en el ranking femenil y la participación global del flag football ha crecido 45% desde 2022, de acuerdo con información de la IFAF.

El panorama rumbo a Los Ángeles 2028, año del debut olímpico del flag football, perfila a México como el equipo de oro en la categoría femenil.

En la rama varonil, México se posicionó como el tercero del mundo con 1,812.00 puntos, solo por detrás de Estados Unidos y Austria. Con ello, México se convierte en el único país con ambas ramas dentro del Top 3 mundial.

Los rankings 2025 definen los grupos para el IFAF World Flag 2026, que se celebrará del 13 al 16 de agosto de 2026 en Düsseldorf, Alemania. Solo los torneos oficiales (Mundiales, The World Games y Campeonatos Continentales) otorgan puntos, ya que los partidos amistosos no cuentan.