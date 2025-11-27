Siguiente Oportunidad: FIFA anuncia éxito de ventas y revela que la tercera fase de boletos para el Mundial 2026 inicia el 11 de diciembre

SOY FÚTBOL

La venta de boletos para el Mundial 2026 ha sido todo un éxito. La FIFA ha anunciado que se han adquirido más de dos millones de entradas, teniendo a los países sede —Estados Unidos, Canadá y México— como las naciones con la mayor cantidad de localidades obtenidas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , dio por finalizada la segunda ventana de venta de entradas para la próxima Copa del Mundo. La siguiente fase se abrirá días después del sorteo de grupos que tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington DC.

“Quiero felicitar a todas las selecciones que ya han conseguido su plaza. Para las que aún no la tienen, el próximo jueves 11 de diciembre , unos días después del sorteo, comienza una nueva oportunidad”, dio a conocer Infantino.

Los países con la mayor demanda para adquirir las entradas son, por orden: Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia.

A menos de 200 días de que ruede el balón en la inauguración en el Estadio Azteca, la inscripción para la tercera etapa de venta comenzará el 11 de diciembre y se extenderá hasta el 13 de enero. Los compradores serán seleccionados por un sorteo aleatorio.

A diferencia de las dos primeras etapas, ahora los aficionados ya tendrán noción de dónde jugará su selección preferida en los Estados Unidos, México y Canadá, puesto que el calendario se divulgará una vez realizado el sorteo del 5 de diciembre. Esta será la penúltima etapa de venta, quedando una última oportunidad más cercana al torneo.