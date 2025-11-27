Confirma FGE detención de “El Tato”, presunto responsable del ataque al bar Lacoss

Erika Méndez

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, confirmó detención de Gabriel N., alias “El Tato” de 27 años de edad, en la colonia 10 de Mayo, cuando el sujeto vendía bolsas con narcóticos.

Gabriel N quedó a disposición del Ministerio Público por la probable participación de delitos contra la salud, portación de cartuchos de uso exclusivo del ejército y cohecho, luego que intentó ofrecer dinero a los agentes que participaron en su detención.

Señaló que además, está bajo investigación por su posible relación con otros hechos delictivos como el incendio en el bar Lacoss y derivado de este la muerte de seis personas por asfixia.

Destacó que el aseguramiento fue resultado de acciones de investigación y coordinación, entre las secretarías de Marina, Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional (GN) y la FGE.