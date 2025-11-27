Liguilla MX: Resultados de los Cuartos de Final que Encendieron la Ida del Apertura 2025

SOY FÚTBOL

Los favoritos tomaron ventaja y dejaron series vibrantes para la vuelta

La Liguilla MX del Apertura 2025 inició con una jornada vibrante, cargada de emociones y partidos que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento. Los cuartos de final arrancaron con tres encuentros llenos de intensidad, donde el gol fue protagonista y las sorpresas no faltaron. Así quedaron los resultados que marcaron el inicio de la pelea por el título en el futbol mexicano.

En el primer duelo de la noche, Toluca demostró por qué sigue siendo candidato serio al campeonato. Aunque Juárez sorprendió con un gol tempranero ante su gente, los Diablos Rojos reaccionaron con categoría y remontaron para llevarse un valioso 1-2 como visitantes. La vuelta entre Toluca y Juárez se jugará el sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, donde los fronterizos buscarán revertir la serie.

Más tarde, Monterrey y América protagonizaron un choque de alto voltaje en el norte del país. Los Rayados se impusieron 2-0 gracias a un golazo de Sergio Canales y un autogol que terminó por sentenciar el encuentro. Aunque América mostró momentos de buen futbol, no logró capitalizar y ahora tendrá que buscar la hazaña en la vuelta, el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Para cerrar la noche, Xolos de Tijuana dio el golpe más fuerte de la jornada al golear 3-0 a Tigres en la Frontera. El equipo fronterizo fue contundente, superó a los felinos en todas las líneas y obtuvo una ventaja que puede ser definitiva. Tigres intentará la remontada en casa el sábado 29 de noviembre a las 21:10 horas en El Volcán, en un duelo donde no tienen margen de error.

El único partido de ida pendiente será el entre Chivas y Cruz Azul, programado para este jueves 27 de noviembre a las 20:10 horas en el Estadio Akron. Este encuentro cerrará la primera fase de los cuartos de final y definirá el panorama completo rumbo a las semifinales del Apertura 2025.

Por ahora, Toluca, Rayados y Xolos tomaron la delantera en la ida. En caso de empate global, avanzará el mejor ubicado en la tabla general. La Liguilla MX está más viva que nunca y promete un cierre de cuartos de final lleno de emociones.