Toluca remonta en Juárez y pone un pie en semifinales

ADRENALINA

El Toluca vino de atrás para imponerse 2-1 como visitante ante Bravos de Juárez en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Toluca dio un golpe de autoridad en los Cuartos de Final del Apertura 2025 al imponerse 2-1 a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo de ida vibrante donde el campeón defensor mostró jerarquía para reaccionar después de verse abajo en el marcador. El equipo dirigido por Antonio Mohamed supo ajustar sobre la marcha, y se fue del norte del país con una ventaja que puede ser determinante para la vuelta.

Por su parte, el conjunto fronterizo de Martín Varini tuvo un arranque prometedor, logró pegar primero y mantuvo tramos de buen futbol, pero terminó sufriendo ante la intensidad mexiquense. Aun así, si los Bravos siguen con vida es gracias a su portero, Sebastián Jurado, quien firmó una actuación sobresaliente y evitó que el marcador se convirtiera en una goleada.

JUÁREZ PEGÓ PRIMERO, PERO TOLUCA REACCIONÓ

El encuentro abrió con intensidad y muy pronto llegó el primer golpe. Apenas al minuto 3, Jesús Murillo adelantó a Juárez con un sólido remate de cabeza tras un tiro de esquina, poniendo a la afición local a soñar con dar el primer gran paso de la serie.

Toluca, sin embargo, tardó muy poco en asentarse. Aunque tuvo varios intentos desviados y remates bloqueados, el dominio territorial empezó a inclinarse a su favor, impulsado por las proyecciones de Jesús Gallardo, la visión de Marcel Ruiz y el empuje constante de Nicolás Castro.

La insistencia dio frutos en una ráfaga demoledora al 56’, cuando Antonio Briseño empató el encuentro con un cabezazo dentro del área, tras una jugada a balón parado que Juárez no logró despejar. Apenas segundos antes, Robert Morales había estrellado un balón en el poste, señal clara del impulso ofensivo que tomó el campeón defensor.

El golpe anímico fue devastador para los Bravos, y Toluca lo aprovechó de inmediato. Al 65’, Paulinho culminó una excelente jugada colectiva empujando un pase raso de Diego Barbosa para el 2-1 que silenció el estadio.

SEBASTIÁN JURADO EVITÓ UNA NOCHE PEOR PARA LOS BRAVOS

Aunque Juárez intentó responder con los ingresos de Fulgencio y Zaldívar, la realidad es que el tramo final del partido volvió a ser dominado por Toluca. Los visitantes generaron múltiples oportunidades claras, pero se toparon una y otra vez con la figura de Jurado, que tuvo al menos tres atajadas clave y mantuvo con vida a los suyos.

Entre faltas, tarjetas y roces crecientes en medio campo, el encuentro se cerró con un Toluca más sólido y un Juárez obligado a buscar el milagro en la vuelta.

El partido de vuelta se disputará el sábado a las 19:05 horas en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos buscarán sellar su pase a semifinales, mientras que Juárez intentará sorprender como visitante.