Armenta visitará Jopala el próximo lunes para evaluar daños por desbordamiento de río

María Huerta

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que el próximo lunes regresará a Jopala, Sierra Norte, para evaluar y verificar acciones.

El pasado 26 de noviembre, el río de Chicontla, Jopala, Puebla, comenzó a desbordarse por los efectos del frente frío.

Autoridades y pobladores monitorean la zona ante los riesgos y reportaron 10 casas con afectaciones.

Cabe recordar que el pasado 10 de octubre, en Jolapa se registraron fuertes lluvias, donde el saldo fue ocho escuelas con afectaciones.