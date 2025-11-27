Bloqueo de carreteras sigue por cuarto día: estas son las autopistas cerradas hoy 27 de noviembre en México

DEBATE

El cuarto día consecutivo de bloqueo de carreteras en México inició con nuevos puntos cerrados y circulación limitada en autopistas federales, confirmaron reportes de Capufe, la SICT y corporaciones estatales. Las protestas, encabezadas por agricultores, transportistas y productores, se mantienen luego de que dos reuniones con la Secretaría de Gobernación no lograran acuerdos el martes.

Los manifestantes han reiterado que el megabloqueo seguirá activo hasta obtener respuestas a sus demandas, mientras que el gobierno federal insiste en resolver el conflicto mediante mesas de trabajo. En paralelo, la Secretaría de Agricultura desplegó personal en distintos estados para atender reclamos específicos según la región.

Autopistas y carreteras afectadas: cierres y bloqueos activos

Con información registrada hasta las 22:00 horas del miércoles, estas son las vías que se mantienen cerradas por bloqueo de carretera en ambos sentidos:

San Luis Río Colorado–Mexicali, km 2+000, a la altura de la caseta fitosanitaria.

Mexicali–San Felipe, km 33+700.

Arco Norte, km 195+750.

Autopista de Occidente, km 307, en la caseta de cobro.

Autopista 15D Atlacomulco–Zapotlanejo.

Vista Hermosa–Tanhuato, zona de Sukarne.

Autopista de Occidente, km 390, caseta de cobro.

Vista Hermosa–Ixtlán, km 42.

Sahuayo–La Barca, crucero La Palma.

Sahuayo–La Barca, crucero Cuatro Esquinas.

México–Guadalajara, km 426, caseta de Ocotlán.

La Barca–Jiquilpan, ramal km 10.

Guadalajara–Colima, km 87.

La Barca–Atotonilco, km 1+800.

Irapuato–Guadalajara, km 159+500.

Estas rutas concentran parte del megabloqueo nacional, afectando los flujos logísticos del Bajío, occidente y noroeste del país.

Actualización de hoy: bloqueos reportados el 27 de noviembre de 2025

Durante la mañana de este jueves, Capufe y la Guardia Nacional informaron nuevos puntos con presencia de manifestantes:

05:00 horas: bloqueo en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, plaza de cobro Barranca Larga.

06:16 horas: reducción de carriles por protesta en la carretera Guamúchil–Guasave, Sinaloa.

Ambos reportes corresponden a afectaciones adicionales a los cierres previos, lo que refuerza la continuidad del bloqueo de carretera en sectores agrícolas y de transporte.

Contexto del conflicto

Los cierres comenzaron a inicios de semana como medida de presión de productores, agricultores y transportistas, quienes reclaman atención a necesidades sectoriales, costos de operación y apoyos pendientes. Tras el fracaso de las reuniones iniciales con la Segob, los participantes anunciaron que mantendrán las protestas en carreteras y puentes hasta obtener avances.

Aunque la federación ha reiterado la apertura al diálogo, los manifestantes acusan falta de soluciones concretas. Por ello, el megabloqueo se ha extendido a lo largo de varias entidades, impactando rutas certificadas como prioritarias para transporte de mercancías.

Panorama esperado

De no alcanzarse un acuerdo en las próximas horas, se prevé que los cierres se mantengan durante el fin de semana. Las autoridades recomiendan a conductores mantenerse informados mediante los canales oficiales de Capufe, SICT y Guardia Nacional Carreteras, debido a que los bloqueos pueden ampliarse o retirarse sin previo aviso.