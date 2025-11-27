Vinculan a proceso a “El licenciado” y a los siete escoltas acusados del homicidio de Carlos Manzo

EL HERALDO

Luego de una audiencia que se prolongó por 18 horas, un juez de control vinculó a proceso a Jorge Armando “N”, autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo y a los siete escoltas que brindaban seguridad al edil asesinado el 01 de noviembre.

En la audiencia realizada de manera virtual entre las ciudades de Morelia y Uruapan, y en los penales “David Franco Rodríguez”, en Michoacán y “El Altiplano” en el Estado de México, la defensa de los ocho imputados presentó 27 datos de prueba para tratar de demostrar la inocencia de los detenidos. Sin embargo, tras 18 horas de audiencia y una vez que fueron expuestos los datos de prueba, el juez Luis Fernando Díaz Parra determinó la vinculación a proceso.

A Jorge Armando “N”, alias “El licenciado”, se le imputa el delito de homicidio doloso calificado y lesiones calificadas, mientras que a los siete elementos de la Policía Municipal de Uruapan que se desempeñaban como escoltas de Carlos Manzo, se les acusa de homicidio doloso calificado en su modalidad de comisión por omisión.

Fijan 3 meses para la investigación complementaria

Como medida cautelar impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria; así mismo fijó que el proceso de los imputados no podrá durar más de dos años.

Además del juez Luis Díaz Parra, la parte acusadora, los imputados y su defensa, estuvieron presentes como víctimas indirectas Juan Manzo Rodríguez, hermano de Carlos Manzo y Víctor Hugo de la Cruz, regidor que resultó lesionado durante el atentado contra el presidente de Uruapan.