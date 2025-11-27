Claudia Sheinbaum analiza reunión con Trump previo al Mundial de Futbol 2026

EL HERALDO

El sorteo final del mundial se realizará en Washington D.C., durante el próximo 5 de diciembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que analiza si asiste al sorteo final del mundial en Washington D.C., y si en ese marco podría sostener su primer encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

A pregunta expresa, dijo que está analizando las circunstancias en torno a la visita el 5 de diciembre a Estados Unidos, la la decisión la tomará entre el martes y miércoles. Aclaró que tiene la invitación de la FIFA para al sorteo en Washington, además de qué falta definir si se pueden coordinar agendas con el mandatario estadounidense.

“Entonces, pues depende de si van a ir el Primer Ministro (de Canadá, Mark Carney), si va el presidente Trump, todo eso nos lo tiene que confirmar para poder confirmar nuestra asistencia y ya veríamos si es el caso de la posibilidad de una reunión, también de acuerdo con la agenda del presidente Trump”, afirmó.

Sheinbaum asegura mantener combate contra barreras arancelarias

La presidenta Sheinbaum Pardo destacó que existe una buena relación y coordinación con Estados Unidos, además de que se trabaja para eliminar las barreras no arancelarias.

—¿Y una de estas circunstancias sería buscar una reunión bilateral con el presidente Trump?, se le preguntó.

—Todavía no está definido, no hemos hablado, no he hablado recientemente con el presidente Trump, la última vez que hablé fue hacia finales de octubre, que se cumplía el famoso plazo de los tres meses, que ahí acordamos que íbamos a seguir platicando, que no había problema en ese sentido, se están cerrando las famosas 54 barreras no arancelarias, que ya prácticamente está resuelto ese tema, entonces hay muy buena relación, muy buena coordinación, indicó.

Detallo que después del 5 de diciembre, en México se realizará la segunda reunión entre las áreas de seguridad de ambos países para darle seguimiento al entendimiento en la materia.

Claudia Sheinbaum prevé mejor panorama económico en 2026

Aunque el Banco de México recortó su expectativa para el crecimiento en su conjunto en 2025 de 0.6% a 0.3%, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que “vamos a cerrar bien el año y el próximo año pues va a ser todavía mejor”.

En la conferencia de prensa, destacó que dará mayor certidumbre la ratificación el próximo año del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, además de qué se tendrá mayor obra pública, especialmente en carreteras.

“Mucho más inversión pública y eso también da impulso a la inversión privada y además pues va haber más certidumbre sobre el tratado, Pporque además de que nosotros tenemos la certeza de que el tratado va a continuar, con sus adecuaciones que serán revisadas por la propia revisión legal del tratado, que así está pactado desde que se firmó, pues eso va a dar todavía más certidumbre. Entonces. vamos a cerrar bien el año y el próximo año pues va a ser todavía mejor”, enfatizó.