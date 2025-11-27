En los próximos años, Puebla capital se quedará sin agua: Colegio de Ingenieros

María Tenahua
Los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla señalaron que en los próximos años la capital poblana enfrentará un grave problema de escasez de agua, incluso se quedará sin este líquido.
En este sentido, Alberto Vargas Hidalgo, coordinador del Comité del Medio Ambiente, explicó la situación hídrica del Valle de Puebla, pues, de acuerdo con Conagua, la escasez afecta a casi el 50 por ciento de los municipios de Puebla.
Señaló que la falta de agua en Puebla no es un problema del futuro, sino una realidad presente que requiere acción inmediata.
“Sin un manejo responsable y estratégico de los recursos hídricos, millones de personas podrían enfrentar una crisis que impactará la vida urbana, agrícola e industrial del estado”.
