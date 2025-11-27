Coordinación interinstitucional en seguridad da resultados: Se reducen delitos

– El estado y el municipio fortalecen el cuarto eje de la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum mediante acciones coordinadas, más tecnología y operativos que elevan la tranquilidad ciudadana.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Durante la mañanera de este jueves, el coordinador general de Gabinete, José Luis García, informó que ya operan mil cámaras de videovigilancia con alarma vecinal en 308 colonias y 16 juntas auxiliares de la capital. Señaló que esta infraestructura respalda la vigilancia desde el C5i y fortalece la capacidad de reacción ante hechos delictivos. Destacó que la reciente detención de un presunto responsable de homicidios múltiples muestra que en Puebla no existe espacio para la impunidad.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez subrayó que el estado avanza conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad, con énfasis en la prevención y el fortalecimiento municipal. Llamó a los 217 ayuntamientos a ejercer correctamente los recursos del FORTAMUN para aumentar el estado de fuerza y el equipamiento de sus corporaciones, clave para la consolidación de la seguridad local.

En su intervención, la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó sobre la captura de “El Tato”, presunto participante en los sucedido en el bar Lacoss y distribuidor de narcóticos, asegurado mediante un operativo interinstitucional en el que participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales y municipales. Detalló que la Fiscalía mantiene investigaciones sobre su posible relación con otros delitos graves y presentó una disminución relevante en ilícitos como robo de vehículo, robo a negocios, trata de personas y desaparición.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de Puebla capital, Félix Pallares reportó más de 4 mil operativos interinstitucionales y municipales, rescates de personas extranjeras en situación irregular, retiro de cámaras irregulares, clausura de giros negros y acciones para reducir accidentes y delitos cometidos en motocicletas.

Finalmente, el secretario de Seguridad Seguridad Ciudadana de Puebla capital recordó que fortalecer a las policías municipales es obligación primaria de cada ayuntamiento, pues representan el primer contacto con la población. Además, anunciaron que el estado y el municipio trabajan en una nueva estrategia conjunta, próxima a presentarse, e invitaron a la ciudadanía a utilizar la línea de denuncia anónima 089 para consolidar acciones que garanticen la paz en Puebla.