Congreso de Puebla prevé en diciembre reconocer infancias trans

Jorge Barrientos

El presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una nueva prórroga al Poder Legislativo para aprobar las reformas que permitirán el reconocimiento de las infancias trans en la entidad, por lo que prevé que la LXII Legislatura cumpla con este mandato a mediados de diciembre.

Al vencerse el plazo de 20 días que la Corte había otorgado al Congreso de Puebla para acatar la resolución, el diputado de Morena señaló que nuevamente el Legislativo fue apercibido y recibió un nuevo periodo para legislar en la materia.

Detalló que el pasado lunes recibió la notificación oficial con un plazo que concluye a finales de diciembre, aunque confió en que las reformas puedan aprobarse antes de esa fecha.

“Fuimos notificados hace cuatro días. Ya son seis exhortos (…) yo estoy seguro que a mediados de diciembre estará resuelto”, declaró.

El Congreso acumula alrededor de tres años de incumplimiento, pues fue en 2022, durante la LXI Legislatura, cuando la SCJN ordenó al Poder Legislativo de Puebla adecuar el Código Civil para reconocer jurídicamente a las infancias trans.

Gaspar Ramírez reconoció que existe un rezago importante de iniciativas desde hace dos legislaturas y adelantó que no descarta proponer ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) un incremento en el número de sesiones, tanto de comisiones como del Pleno, para desahogar la carga de trabajo.

“Pudiera ser una opción, entonces sí lo voy a considerar y lo voy a plantear, porque no es un tema personal, sino de comunidad de todos los diputados; yo estoy a favor de la consulta, no podría enviar una propuesta si no lo consulto antes en la Jugocopo con todos los representantes de las fuerzas políticas”, subrayó.

El presidente del Congreso también salió en defensa del trabajo de las y los legisladores, luego de que el más reciente reporte del Observatorio Legislativo —integrado por investigadores de universidades de Puebla— reveló que, de un total de 857 iniciativas presentadas en el primer año de la LXII Legislatura, únicamente el 14 por ciento (121) han sido aprobadas.

Cuestionado al respecto, consideró que el informe “es respetable”, pero insistió en que el trabajo legislativo no se limita a presentar y aprobar iniciativas, sino que incluye procesos de revisión, análisis y consulta.

“Los diputados trabajan muchísimo y no es nada más de presentar y aprobar, sino también es de trabajar y consultar, entonces yo le he pedido al Jurídico que pudiéramos aumentar las sesiones para poder sacar avante las leyes y cambiar el número”, expuso.

Finalmente, atribuyó la baja proporción de iniciativas aprobadas a la revisión que actualmente se realiza, junto con el área Jurídica, de asuntos que permanecen rezagados desde la LX y la LXI Legislaturas.

Encabeza Pavel Gaspar Parlamento Abierto con la Red del Sistema Estatal Anticorrupción

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, encabezó el Parlamento Abierto con organizaciones de la Red del Sistema Estatal Anticorrupción, donde resaltó la importancia de construir de manera conjunta con institutos y organismo las leyes que se requieren en beneficio del pueblo.

En el evento también estuvo presente el titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, quien coincidió en la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad para combatir de manera efectiva las malas prácticas públicas.

Pavel Gaspar celebró este tipo de encuentros en la sede del Poder Legislativo y ofreció que en posteriores reuniones sean las diputadas y diputados quienes acudan con los integrantes de la Red del Sistema Estatal Anticorrupción o que incluso participen en las Comisiones para conformar iniciativas que vayan con el respaldo de asociaciones, colegios y organismos.

En el Parlamento Abierto, que tuvo como propósito promover la confianza mediante la participación ciudadana en todos los espacios de los poderes públicos, se presentaron propuestas para la Ley de Construcción estatal y la Ley de Obra Pública y servicios relacionados; además se escucharon los puntos de vista del Colegio de Contadores Públicos, de la Asociación Mexicana de Contadores y del Colegio Nacional de Contaduría Pública.

Alejandro Espidio Reyes indicó que el objetivo de la reunión es que instituciones, sociedad y gobierno compartan su visión y acciones para procurar el bienestar social con justicia y destacó que la corrupción no se combate con discursos, sino con hechos, firmeza y alianza social.