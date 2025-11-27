En Atlixco, Ariadna Ayala entregó rehabilitación de la carretera a Tianguismanalco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, entregó la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle Carretera a Tianguismanalco, obra que mejora la movilidad de 3,721 habitantes y de miles de visitantes que utilizan esta vialidad clave hacia la zona turística de viveros.

Durante la inauguración, Ariadna Ayala subrayó que esta intervención reafirma el compromiso de su administración por consolidar circuitos viales que impulsen el desarrollo económico y turístico del municipio. Destacó que la inversión de 4 millones de pesos es fundamental para mantener un Atlixco bonito, funcional y con mejor conectividad.

“Rancho Gamboa es un punto estratégico para Atlixco y para la actividad comercial de plantas. Por ello, seguiremos trabajando para mejorar los accesos y brindar espacios dignos para residentes y visitantes”, señaló Ariadna Ayala, quien también llamó a la ciudadanía a mantener limpia la zona y trabajar en sinergia por el bienestar del municipio.

Beneficiarios de la obra expresaron su agradecimiento y reconocieron que esta administración sí cumple con las necesidades de la comunidad.

Enlace de video