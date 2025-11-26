Continúa a la baja la incidencia delictiva en el estado de Puebla; disminuyen 14 delitos de impacto social

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que la incidencia delictiva en la entidad mantiene una tendencia sostenida a la baja, como resultado del fortalecimiento del trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales.

De acuerdo con las estadísticas institucionales correspondientes al periodo de enero a octubre del presente año, en comparación con el mismo lapso del año anterior, se registra una disminución en 14 delitos de impacto social. Entre los indicadores que presentan reducciones se encuentran:

Robo a transeúntes con violencia: 19.9 %

Robo a casa habitación: 11.8 %

Robo a instituciones bancarias: 28.5 %

Abuso sexual: 8.2 %

Trata de personas: 48.6 %

Desaparición de personas: 8.8 %

Estos avances reflejan el compromiso interinstitucional de fortalecer la protección y paz de las y los poblanos.