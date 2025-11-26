Los Socios del Ritmo, el Súper Show de Los Váskez y Los Bybys juntos por primera vez en formato auditorio en Puebla

Las tres icónicas agrupaciones el 6 de marzo del 2026 harán con sus grandes éxitos “Una Noche de Cumbia para la Historia”.

Por Mino D’Blanc

La ciudad de Puebla será testigo de una noche para la historia al reunir en formato Auditorio a tres de las agrupaciones más icónicas que ha dado nuestro país a la música tropical. Los Socios del Ritmo, El Súper Show de los Váskez y Los Bybys interpretarán sus mejores éxitos de ayer, de hoy y de siempre, demostrando por qué siguen siendo preferidos por el público de todas las edades.

El viernes 6 de marzo de 2026 a las 20:30 horas en el majestuoso escenario del Auditorio Metropolitano se realizará el concierto titulado precisamente “Una Noche de Cumbia para la Historia” y sin duda alguna, será realmente memorable para cada uno de los asistentes.

Esta velada tan especial en la que el público disfrutará de un espectáculo totalmente renovado y lleno de sorpresas, Los Socios del Ritmo son los anfitriones. Cabe mencionar que esta emblemática agrupación de la música tropical y la balada romántica tiene 63 años de impecable trayectoria artística. Han grabado a la fecha más de 90 discos, de los que han surgido éxitos multigeneracionales internacionales como “Amor por Internet”, “Felicidad”, “Cumbia de doña Blanca”, “La Negra”, “Las Carretas”, “Año Viejo”, “Ya no”, entre muchos otros. “Vamos a platicar” es la canción que en el año 1970 los hizo famosos a nivel nacional y que en 2018 apareció en la multipremiada película “Roma” del director mexicano Alfonso Cuarón, logrando que la gente de otros países que no los había escuchado, los conociera y gozara de su música. En 1999 el tema que les dio reconocimiento global fue “Llorar”. Han recibido los premios más codiciados que han recibido por parte de la música y de la crítica especializada. En 1984 fueron la primera agrupación mexicana nominada a los codiciados Premios Grammy y fue en la categoría “Best Latin Tropical Performance” por su disco “Y ahora ¡Conniff!”.

A una celebración tan importante en la que el Amor y la Amistad jamás se dejan de festejar, se une nuevamente El Súper Show de los Vásquez quienes hay que recordar que el año pasado también fueron invitados especiales en el espectáculo “Llegó la Cumbia: Los Socios del Ritmo”, mismo que fue todo un éxito y que el público no solo poblano, sino de varios lugares del país que se dieron cita salieron más que felices y a la vez con el deseo inevitable de ver nuevamente otro show de esa altura.

Para este 2026 y para agradecer y satisfacer el gusto del público, de su público, Los Socios del Ritmo suman al elenco al también internacional e icónico grupo Los Bybys, quienes también interpretarán sus mayores hitos.

Así las tres admiradas y respetadas agrupaciones aportarán su estilo inconfundible para crear una noche llena de ritmo, baile y emociones para todos los asistentes, con un repertorio inolvidable conformado por las canciones que han acompañado la vida de millones de seguidores.

Y es que “Una Noche de Cumbia para la Historia” es un concierto imperdible que reúne música, talento y trayectoria en un mismo escenario.

Los boletos tienen un costo por zona de: Gran VIP: $1,792, VIP: $1,512, Preferente Izquierdo y Preferente Derecho: $1,120, Luneta Central: $952, Luneta Izquierda y Luneta Derecha: $896, Zona Discapacitada: $784, Balcón Inferior: $482 y Balcón Superior: $336.

Los boletos se pueden comprar a través del sistema superboletos.com, en el link LOS SOCIOS DEL RITMO – UNA NOCHE DE CUMBIA