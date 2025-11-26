Mi refugio, mi oscuridad

Por María Beatriz Muñoz Ruiz

No volveré mi vista atrás,

no miraré tampoco hacia el final.

Cierro mis ojos al presente,

a las luces, al ruido,

tan solo abrazar la oscuridad

me da paz.

Donde los demás ven calles llenas,

yo veo gritos de soledad,

tristeza muda que inunda

sus almas doloridas

arrastradas por la tempestad.

Me obligo a sonreír,

como si ese gesto pudiera salvarme,

apagar la noche que llevo dentro,

calentar el frío que amenaza

con asesinar mis adentros.

Pero conozco mi secreto,

he intentado ignorarlo,

apagarlo, borrarlo…

Es inútil,

me persigue de cerca el cansancio,

es hastío de almas rotas

que tratan de recomponerse,

una memoria que duele

y el deseo a esconderme,

desaparecer entre las sombras

y dejar de sentir el frío

de luces que enmascaran

el pesar de un mundo que se pierde.

Lo siento, no puedo,

me dejo caer en el silencio,

único consuelo…

Bosque silencioso, tétrico,

oscuro y desecho,

cálido abrigo que me aísla del frío

que siempre he cobijado en mi pecho.