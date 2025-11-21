Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

EL UNIVERSAL

La jueza federal determinó que el expriista no cumplió con todos los requisitos para salir del Reclusorio Norte

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se quedó con las ganas de salir del Reclusorio Norte, luego de que este viernes una jueza federal le negó la libertad anticipada.

Al emitir su fallo, la jueza Ángela Zamorano Herrera, determinó que el expriista no cumplió con todos los requisitos establecidos en Ley de Ejecución Penal.

“Al no reunirse a cabalidad los requisitos, se considera infundada la solicitud del sentenciado Javier “, resolvió la juzgadora al emitir su fallo, después de tres audiencias en las que analizó el caso, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

A decir de Zamorano Herrera, Duarte de Ochoa no cubrió el requerimiento de no contar con proceso penal vigente, ya que tiene vigente una acusación por el delito de desaparición forzada en la que un juez decretó el sobreseimiento del proceso penal.

Sin embargo, la resolución fue impugnada por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y su resolución se encuentra pendiente, lo que significa que no ha librado la acusación

Durante la lectura de su sentencia, la jueza de Ejecución Penal afirmó también que Duarte de Ochoa no acreditó que llevó un plan de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas durante los más de ocho años que ha estado preso en el Reclusorio Norte, tras ser sentenciado en procedimiento abreviado por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

“La defensa no dio detalles, por lo que no se cuenta con medio de prueba sobre las actividades asignadas, es decir hay una insuficiencia probatoria para determinar si durante su internamiento cumplió con el plan de actividades”, indicó.

La jueza estableció que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien en esta ocasión vestía un suéter color caqui, cumplió con buena conducta, pese a las sanciones que tuvo por introducir a su celda artículos no permitidos como alcohol sólido, un módem, colocar tablas para que no entrara el frío en su estancia y por alterar el orden en la unidad médica.

“No se aportó medio de prueba en el que se advierta que su excarcelación represente una amenaza para la sociedad y las víctimas “, indicó Zamorano Herrera.

Asimismo, la juzgadora refirió que Duarte cumplió con el requisito de tener el 70% de su condena cumplida, pues ya lleva el 95%, es decir 3 mil 143 días.

Duarte de Ochoa lleva 3 mil 285 días privado de su libertad desde que fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, y en septiembre de 2018 fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Defensa de Javier Duarte apelará decisión

Al salir de la audiencia, Pablo Campuzano de la Mora, abogado del político veracruzano, anunció que apelará la sentencia de la jueza Ángela Zamorano Herrera, ya que Duarte de Ochoa no participó en el delito de desaparición forzada.

“Independientemente de que estemos de acuerdo o no, creo que es una decisión que tenemos que acatar, tenemos que respetar, y ver los medios que nos da la ley para impugnarla. Y bueno, pues sí, pesó a fin de cuentas esta desaparición forzada. No fue desaparición forzada, que es algo que quedó muy claro en la audiencia, incluso el delito por el que se le imputa, excluye expresamente que haya participado en la desaparición como autor o como partícipe, sino que una vez que se perpetró el delito, supuestamente entorpecer, cosa que naturalmente no se dio, por eso fue sobreseído, nosotros sostenemos esa postura y lo haremos ver así en la apelación, jamás se ha acusado a Javier Duarte del delito de desaparición forzada, y no, nunca se ha vinculado a proceso por por ese delito”, señaló el litigante.