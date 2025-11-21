Hallazgo de tres cuerpos sin vida en la comunidad de Jilotzingo Zacatlán

Staff/RG

La tranquilidad de la región se vio interrumpida tras el hallazgo de tres cuerpos sin vida a la orilla de la carretera interserrana, en las curvas cercanas a la clínica 25, rumbo al río San Marcos, en la comunidad de Jilotzingo.

De acuerdo con versiones extraoficiales, se presume que las víctimas no eran originarias de Zacatlán, sino del municipio de Chiconcuautla. Entre ellas se encontrarían dos hombres y una mujer; uno de los hombres habría trabajado como taxista en Chiconcuautla y viajaba acompañado de la mujer.

El hallazgo ocurrió horas después de que las personas fueran reportadas como desaparecidas durante la madrugada del 20 de noviembre. Elementos de seguridad se movilizaron de inmediato en la zona, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales sobre la identidad de las víctimas ni las causas del crimen. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información.