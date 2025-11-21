Tonantzin Fernández impulsa a Cholula con el Vaniloquio 2025

Staff/RG

Este sábado y domingo se realizarán actividades culturales y artísticas

21 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue.- Con la presencia de Alejandra De los Santos, subsecretaria de Promoción Turística del Gobierno del Estado, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, presentó el Vaniloquio 2025 y el programa de actividades que enmarcarán este tradicional festival.

La presidenta municipal destacó que, con 32 años de historia, el Vaniloquio es parte esencial de la cultura y las tradiciones de San Pedro Cholula. Por ello, subrayó la importancia de promoverlo a nivel estatal y nacional para que más visitantes disfruten del emblemático concierto de campanas.

Informó que, desde las 14:00 horas, se llevarán a cabo actividades culturales en la Plaza de la Concordia y, en punto de las 20:00 horas, el primer cuadro de la ciudad se iluminará con antorchas y velas para dar paso al esperado repique de campanas.

Asimismo, anunció que, al finalizar el Vaniloquio, la agrupación Elefante ofrecerá un concierto para el público asistente, reafirmando que se trata de un evento familiar que contará con las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todas y todos.

Por su parte, Alejandra De los Santos resaltó que Puebla es uno de los destinos turísticos más importantes del país y del mundo, y reconoció que la realización de eventos únicos como el Vaniloquio fortalece la identidad cultural; además, reiteró el respaldo del Gobierno del Estado para impulsar este tipo de actividades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso con la promoción cultural, el fortalecimiento de las tradiciones y la construcción de espacios seguros y familiares que impulsen el turismo y el desarrollo del municipio.