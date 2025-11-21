Detienen en Michoacán a seis escoltas de Carlos Manzo

PROCESO

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó este viernes la detención de siete servidores públicos municipales de Uruapan, entre los que se encuentran seis escoltas personales del alcalde asesinado Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El operativo, realizado en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, se llevó a cabo alrededor de las 12:30 horas en la Casa de la Cultura de Uruapan, donde Manzo utilizaba oficinas de la Presidencia Municipal.

En un comunicado oficial difundido en su cuenta de X, la FGE detalló: “En acción interinstitucional, cumplimentamos orden de aprehensión contra siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez”.

Hasta el momento, la dependencia no ha revelado los nombres de los detenidos, aunque reportes preliminares indican que incluyen a una mujer de 23 años, posiblemente vinculada a la seguridad.

Los implicados fueron trasladados a Morelia y puestos a disposición de un juez en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, donde enfrentarán su audiencia inicial.

La acusación de “homicidio calificado en comisión por omisión” apunta a presuntas fallas deliberadas en los protocolos de protección durante el atentado contra Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en el Festival de las Velas, un evento público por el Día de Muertos en la plaza central de Uruapan.

El sicario, un adolescente de 17 años identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, se acercó disfrazado entre la multitud y disparó varias veces contra el alcalde con una pistola 9 mm.

Hasta este momento, las investigaciones de la FGE, lideradas por el fiscal Carlos Torres Piña, han revelado que el esquema de seguridad de Manzo –compuesto por al menos ocho policías municipales– no detectó al agresor pese a un “escudo” de 14 elementos, incluyendo Guardia Nacional.

Esta acción se suma a la captura el 19 de noviembre de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del crimen, quien fue ingresado al penal federal de máxima seguridad El Altiplano.

La viuda de Manzo y actual alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz, no ha emitido comentarios directos sobre la detención.