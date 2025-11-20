Fotonota: Contingente del BINE, en el desfile por aniversario de la revolución mexicana

Desde Puebla

En el 115 aniversario de la Revolución mexicana, el BINE hace presencia con docentes y alumnos de distintas licenciaturas en el desfile de hoy.

Andrés García Castillo, director general del Benemérito Instituto Gral. Juan Crisóstomo Bonilla, encabeza el contingente del BINE.

Las autoridades Alejandro Armenta Mier y el edil José Chedraui reconocen trayectoria educativa de los próximos docentes del país.