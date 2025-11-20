Conductores que invadan ciclovías serán multados con más de 11 mil pesos

María Tenahua

En la capital poblana, se sancionará con más de 11 mil pesos a los conductores que invadan las ciclovías, con el objetivo de disminuir los siniestros viales hacia los ciclistas

Por ello, esta multa se homologará con la que se aplica por invadir el carril confinado de Ruta y entrará en vigor el próximo año.

Se avaló en sesión ordinaria de cabildo, el presidente de la comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez, argumentó que no es con el fin de recaudar dinero para el ayuntamiento, sino disminuir muertes de personas en bicicleta.

Es importante señalar que actualmente, para quienes circulan por esta estructura sin ser permitido, se aplica una infracción de apenas 200 pesos.