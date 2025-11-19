Puebla capital Slider Principal

Torneo de la Amistad, en noviembre del 2026: Jaime Oropeza

By Redaccion1 / 19 noviembre, 2025

María Tenahua

El secretario municipal de Economía y Turismo de Puebla, Jaime Oropeza Casas, informó que después de ocho años regresa a Puebla el Torneo de la Amistad y dejará una derrama económica de 500 millones de pesos.

Precisó que viajó a Aguascalientes, debido a que en esta zona del país  se confirmó a la capital como sede de este importante evento deportivo en noviembre del próximo año.

Oropeza Casa comentó que este torneo recibirá alrededor de 10 mil deportistas, 40 mil visitantes, dejando una derrama económica de 500 millones de pesos, con más de seis mil habitaciones de hotel.

You may also like

Categorías