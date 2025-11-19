Gobernador de Puebla se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en CDMX

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier se reunió con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
La tarde de este miércoles, la ejecutiva federal llevó a cabo un encuentro en Palacio Nacional con gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar.
A través de redes sociales, indicó que trabajaron en acciones de salud para consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita.
