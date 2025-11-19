Video: Casi linchan a dos presuntos ladrones en Tecamachalco

https://x.com/desachyroberto/status/1991262367728959992?s=48
Desde Puebla
Dos presuntos ladrones estuvieron a punto de ser linchados por una turba enardecida, señalados de intentar robar un establecimiento en Tecamachalco.
En la intersección de la calle 2 Sur y 5 Oriente.
Vecinos y comerciantes intervinieron para capturarlos y, después de darles su respectiva tunda, dejaron a uno casi desnudo.
Según datos extraoficiales, los dos hombres fueron sorprendidos cuando robaban en un establecimiento.
