Lanzan licitación para el cablebús de Puebla

Erika Méndez

El gobierno de Puebla lanzó una licitación pública nacional para la construcción del Cablebús, el cual estará listo hasta el 2029.

De acuerdo con la convocatoria se tiene estimado que las obras tengan una duración de mil 431 días, proyectando que arranquen los trabajos el 1 de diciembre de 2025 y terminen en octubre de 2029.

Para ello, el 20 de noviembre se llevará a cabo la visita al lugar donde se llevará a cabo la obra, el 21 es la junta de aclaraciones, el 26 la presentación de propuestas y el 28 se dará el fallo de la empresa que obtendrá el contrato.