García Harfuch informó detención de Jorge Armando ‘N’, presunto autor intelectual de la muerte del alcalde de Uruapan

María Huerta
El titular de la secretaría fedetsl de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Jorge Armando ‘N’, presunto autor intelectual de la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
En conferencia de prensa, abundó que Jorge Armando ‘N’, alías ‘El Licenciado’, es uno de los líderes que, presuntamente, planearon y efectuaron el homicidio de Carlos Manzo.
Dicho individuo fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, detenido en un operativo coordinado con el gabinete de seguridad y las autoridades locales.
Además, se sabe que es integrante de una célula delictiva que opera en Michoacán afín al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
