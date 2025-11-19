Todo listo para el Desfile Conmemorativo por el CXV Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 19 de noviembre de 2025.- El Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero, invita a todas y todos los habitantes de Amozoc a participar y presenciar el Desfile Conmemorativo por el CXV Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre a las 9:00 a.m., partiendo del Zócalo Municipal.

Este importante acto cívico tiene como finalidad unir a la comunidad, fortalece la identidad Mexicana y honrar los valores que dieron origen a nuestra país.

El Gobierno Municipal invita a las familias amozoquenses a asistir con orgullo y respeto a este evento que forma parte de nuestras tradiciones cívicas.