Senado de EE. UU. aprueba proyecto de ley para publicar archivos de Epstein

El Senado de Estados Unidos aprobó, por unanimidad, la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. El proyecto de ley se remitirá ahora a la oficina del presidente Donald Trump para su firma. El texto obliga al Departamento de Justicia a publicar documentos no clasificados sobre la investigación del financiero y su muerte en prisión.

Antes, la Cámara de Representantes estadounidense había votado este martes a favor de hacer públicos los expedientes, después de que Donald Trump retirara su oposición a esta medida.

Así se votó en la Cámara de Representantes:

Republicanos: 216 votos a favor, 1 en contra

Demócratas: 211 votos a favor

Independientes: 0

Ahora, el texto debe ser promulgado por el presidente Trump, que ha prometido no vetar la legislación.

El caso Epstein

Jeffrey Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

El asunto Epstein reveló fisuras en el apoyo al líder republicano, quien se postuló con la promesa de publicar los archivos, pero se retractó después de asumir el cargo en enero. Sin embargo, en días recientes dio un giro sorpresivo, cuando Trump dijo que los republicanos de la Cámara “deberían votar a favor de la publicación”, cuando quedó claro que un centenar de sus legisladores estaban dispuestos a desafiarlo.

or su parte, los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, reclaman ahora que se publique todo el expediente, tras la aparición de correos electrónicos de Epstein que mencionan a Trump. En estos documentos, el desprestigiado financiero sugería que Trump “sabía sobre las chicas” y pasó horas con una de las víctimas en su casa.

Epstein y Trump eran cercanos en la década de 1980, cuando ambos eran destacados hombres de negocios en Nueva York, pero rompieron relaciones a principios de los 2000.