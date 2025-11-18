Identifican a familia de San Gabriel Chilac muerta en accidente tras intentar impedir un asalto

Occisos eran descritos como gente de bien

Desde Puebla

Pobladores de San Gabriel Chilac y familiares de más victimas piden a las autoridades dar con los responsables y esclarecer este hecho, que tiene consternada a una población, pues eran personas de bien y solo iban a trabajar para llevar un sustento a su casa.

Luego de que una familia comerciante originaria de San Gabriel Chilac, Puebla, perdió la vida en un trágico accidente la autopista Amozoc–Perote, donde, de acuerdo a las primeras versiones, habrían intentado evitar un asalto momentos antes del impacto.

Los hechos se registraron a la altura del municipio de Zitlaltepec en Tlaxcala, donde la camioneta en la que viajaban las víctimas terminó chocando de manera frontal contra una unidad pesada al intentar librar a sujetos presuntamente armados que buscaban detenerlos.

En el lugar fallecieron Jesús Ortega Flores, Alejandra Romero Martínez y su hijo Omar Ortega Romero.

Una persona más que iba con ellos resultó lesionada y fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.