Identifican a familia de San Gabriel Chilac muerta en accidente tras intentar impedir un asalto

- Occisos eran descritos como gente de bien
Desde Puebla
Pobladores de San Gabriel Chilac y familiares de más victimas piden a las autoridades dar con los responsables y esclarecer este hecho, que tiene consternada a una población, pues eran personas de bien y solo iban a trabajar para llevar un sustento a su casa.
Luego de que una familia comerciante originaria de San Gabriel Chilac, Puebla, perdió la vida en un trágico accidente la autopista Amozoc–Perote, donde, de acuerdo a las primeras versiones, habrían intentado evitar un asalto momentos antes del impacto.
Los hechos se registraron a la altura del municipio de Zitlaltepec en Tlaxcala, donde la camioneta en la que viajaban las víctimas terminó chocando de manera frontal contra una unidad pesada al intentar librar a sujetos presuntamente armados que buscaban detenerlos.
En el lugar fallecieron Jesús Ortega Flores, Alejandra Romero Martínez y su hijo Omar Ortega Romero.
Una persona más que iba con ellos resultó lesionada y fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.
You may also like
-
Grave, mujer atropellada en Amozoc
-
Cinco muertos, presunto saldo de enfrentamiento que empezó en Puebla y terminó en Veracruz
-
Más de 2 mil 900 beneficios del SEDIF para cinco regiones del estado
-
Localizan cuerpo de un hombre en la carretera México-Tuxpan
-
Topos FC, líder del Grupo Sur en la Liga de Fútbol para Ciegos