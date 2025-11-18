Ataques, cobro de piso, extorsión y hasta homicidios ponen en jaque la vida nocturna y la convivencia social y familiar en zona metropolitana de Puebla

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

No es una buena noticia para empresarios, turistas o ciudadanos que antros, restaurantes, bares y demás hayan sido puestos en jaque por la delincuencia organizada a través de ataques, cobros de piso, extorsiones e, incluso, asesinatos, como los cinco registrados este martes en el bar LaCoss: Video: Confirman matanza intencional en el antro LaCoss de Puebla capital.

Lamentablemente, muchos robos, balaceras y homicidios han sucedido este año en bares, antros y restaurantes de la zona metropolitana (Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Amozoc, Cuautlancingo y Coronango), como para considerarlos solamente un hecho aislado, como el sucedido a finales de abril pasado en Cuautlancingo, donde un hombre fue asesinado afuera de un negocio de este tipo: Asesinaron a un hombre a balazos afuera de antro en Cuautlancingo

Entre los datos PÚBLICOS de la Fiscalía General del estado (FGE) no se lleva un registro ESPECÍFICO de ataques a antros, bares o restaurantes, pero sí de algunos delitos generales contra negocios y las cifras no son nada halagüeñas para empresarios o turistas. Entre enero y octubre de este año se registró un total de 38 mil 913 crímenes de todo tipo en los municipios citados: Puebla, Amozoc, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango.

Este dato implica un AUMENTO en el número de delitos en la zona metropolitana respecto al mismo período, pero del año anterior, cuando la FGE sumó 36 mil 360 querellas. Otro análisis de las cifras OFICIALES refleja un INCREMENTO de ilícitos contra negocios y/o de POSIBLES AGRESIONES a negocios, empresas, etc.

MÁS ROBOS, EXTORSIONES, DAÑOS A PROPIEDAD PRIVADA Y DESPOJOS

Entre los crímenes contra las empresas –de cualquier tipo, pero que incluyen antros, bares, restaurantes, etc- están los robos a negocios, extorsiones, daños a propiedad ajena, amenazas, despojos, narcomenudeo, etc. Y, de estos seis delitos, al menos cuatro han aumentado en lo que va del año respecto al 2024, según la FGE.

Entre enero y octubre del año pasado, los seis municipios de la zona conurbada acumularon mil 921 robos a negocios, que en 2025 sumaron 2 mil 050. La extorsión – ligada al cobro por “derecho de piso”- se incrementó más del doble, porque pasó de 66 a 134 denuncias, mientras los daños en propiedad de ajena aumentaron de mil 647 a mil 785 casos, de acuerdo a las cifras OFICIALES de la dependencia señalada: En la Unidad Habitacional Rivera Anaya caen dos colombianos por cobrar derecho de piso y narcomenudeo

Otro delito al alza en las ciudades señaladas durante los primeros 10 meses de este año es el despojo. En 2024 se colocaron 517 denuncias, pero hasta octubre anterior ese indicador ya había llegado a 624. Las amenazas mantienen el mismo nivel: 2 mil 592 casos el año pasado y 2 mil 590 en el actual.

Mientras, el narcomenudeo decreció, presuntamente. En 2024 se colocaron mil 39 denuncias y en el actual el número es 696. Pero, sumados todos los crímenes posiblemente relacionados contra empresas en los municipios detallados, en los primeros 10 meses del año pasado se registraron 7 mil 782 acusaciones formales, mientras en 2025 el número ascendió a 7 mil 873, según la FGE.

BARES, ANTROS Y RESTAURANTES, BAJO ATAQUE

En abril de este año, presunta riña en el bar “Distrito 19” de San Andrés Cholula dejó saldo de un varón muerto. En el mismo mes, pero en el antro “Pre” de la Avenida Juárez, en Puebla capital, meseros atendieron a parroquianos…a batazos y algo similar ocurrió en el tugurio “Mallet” en febrero pasado: Video: Asesinaron a un hombre en antro de San Andrés Cholula

El 5 de julio pasado, en Plaza Solesta de San Andrés Cholula, un americano fue asesinado durante el robo de un reloj que había comprado en el mismo sitio. Aunque ya fue detenido uno de los supuestos cómplices, que trabajaba en el negocio que vendió la prenda y, según la FGE, orquestó el ataque, los demás involucrados no han sido detenidos y en NADA contribuye a la promoción del turismo el homicidio de un cliente en algún centro comercial: En plaza comercial de San Andrés Cholula, el viernes por la noche asesinaron a un hombre

No, las empresas de convivencia social y entretenimiento de la zona metropolitana, incluidos restaurantes, no la pasan nada bien en materia de seguridad, como lo demostró la existencia de una banda de rateros que atacaba estos negocios en una de las zonas más comerciales de Puebla capital, la colonia La Paz: 11 asaltos a restaurantes en lo que va del año: Carlos Azomoza

Así que, aunque se argumente –con razón- que los antros, bares y giros negro son de naturaleza riesgosa, la realidad es que el aumento de este año en el índice delictivo no incluye solamente a este tipo de negocios, sino que se extiende, incluso, a empresas de alcance familiar, como restaurantes: ¡Nuevo asalto en restaurante; esta vez fue a una marisquería en avenida Margaritas!