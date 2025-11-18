Grave, mujer atropellada en Amozoc

Desde Puebla

Una mujer en estado crítico atropellada por vehiculo desconocido en Amozoc.

Estos lamentables hechos se registraron hace algunos minutos sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de Elektra.

Llegaron paramédicos de Protección Civil para estabilizar y trasladar a la herida al IMSS de traumatologia y ortopedia en Puebla capital.